Курс доллара 77.2736   Курс евро 91.2965  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2026 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 17:46

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в феврале превысил прогноз

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в феврале вырос до 57.7 против 54.0 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.0.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
18:05
На РКН и Минобороны идет мультивекторная DDoS-атака с имитацией действий пользователей
вчера
18:00
ЗАЩИТА АРЕСТОВАННОГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЖАЛЯБОВА ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ СУДА, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ АДВОКАТ
вчера
17:55
РИСКИ НЕВЫПЛАТЫ УКРАИНОЙ КРЕДИТА МВФ И ОТКАЗА ДОНОРОВ ОТ ПОМОЩИ КИЕВУ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ И СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ - ГЛАВА МИССИИ ФОНДА НА ВОПРОС РИА НОВОСТИ
вчера
17:49
Новый кредит МВФ Украине позволяет использовать средства на военные нужды - глава миссии
вчера
17:46
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в феврале превысил прогноз
вчера
17:45
Премьер Италии назвала пошлины Европы и США ошибкой и призвала к свободной торговле
вчера
17:23
Пошлины США оказали негативное влияние на треть компаний в Канаде - канадская статистика
вчера
17:13
Китайские ученые разработали батарею, способную увеличить дальность пробега авто - СМИ
вчера
17:02
Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения топ-менеджеру "Газпром нефти"
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.