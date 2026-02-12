Курс доллара 77.1880   Курс евро 91.7113  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 февраля 2026 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:14

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 8.4% (расширенное сообщение)

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе сократились на 8.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.91 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.16 млн домов.

По сравнению с январём 2025 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 4.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 396.8 тыс. долл, повысившись на 0.9% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.22 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.8% по сравнению с декабрём, но увеличившись на 3.4% в годовом сравнении.

В январе потребовалось бы 3.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 3.5 в декабре и годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в январе в среднем составил 46 дней против 39 в декабре и 41 в январе 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в январе достигла 6.10% годовых в сравнении с 6.19% в декабре и 6.96% годом ранее.

Другие новости

вчера
19:13
Защита обжалует арест экс-главы совета директоров Fesco по делу о растрате
вчера
18:56
Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,29%
вчера
18:43
Цены на нефть ускорили снижение до 1,5% вечером
вчера
18:23
Эксперт: новые правила бронирования будут подталкивать отели к овербукингу
вчера
18:14
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 8.4% (расширенное сообщение)
вчера
18:09
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 8.4%
вчера
18:02
Юань на Мосбирже в четверг остается стабильным
вчера
17:27
Бразилию в 2025-2026 сельхозгоду ожидает рекордный урожай зерна - Conab
вчера
17:11
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ПЯТНИЦУ - 11,16 РУБ, ДОЛЛАРА - 77,19 РУБ, ЕВРО - 91,71 РУБ - ЦБ РФ
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.