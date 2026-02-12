Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 8.4% (расширенное сообщение)

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе сократились на 8.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.91 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.16 млн домов.

По сравнению с январём 2025 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 4.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 396.8 тыс. долл, повысившись на 0.9% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.22 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.8% по сравнению с декабрём, но увеличившись на 3.4% в годовом сравнении.

В январе потребовалось бы 3.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 3.5 в декабре и годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в январе в среднем составил 46 дней против 39 в декабре и 41 в январе 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в январе достигла 6.10% годовых в сравнении с 6.19% в декабре и 6.96% годом ранее.