Число объявленных корпоративных увольнений в США в январе достигло максимума с 2009 года

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в январе выросло на 205% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 108.4 тыс. против 35.6 тыс. в декабре.

По сравнению с январём 2025 года показатель увеличился на 118%.

Для первого месяца года показатель оказался максимальным с 2009 года. Наибольшие сокращения рабочих мест зафиксированы в транспортном и технологических секторах.

Кроме того, в январе число запланированных наймов на работу оказалось самым низким показателем за месяц с тех пор, как Challenger начал отслеживать планы найма в 2009 году. Работодатели объявили о 5306 планах найма, что оказалось на 49% меньше, чем в декабре, и на 13% меньше, чем в январе прошлого года.