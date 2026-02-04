EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 3.5 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились почти на 5 млн баррелей

Курс доллара 76.5523   Курс евро 90.2881  
04.02.2026 18:43

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 30 января, сократился на 3.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сохранение запасов нефти неизменными.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.7 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 5.6 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 415.2 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 218.8 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.8 млн барр. и составили 24.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.215 млн барр. в сутки против 13.696 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 30 января, снизились на 11.1 млн барр., запасы бензина выросли на 4.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.4 млн барр.

