mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2026 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
04.02.2026 18:12

Компонента занятости индекса ISM Services США в январе снизилась

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе снизилась до 50.3 пункта против 51.7 месяцем ранее.

Тем не менее, индикатор остался выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

