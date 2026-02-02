Курс доллара 77.0223   Курс евро 91.2470  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2026 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 18:10

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в январе умеренно выросла

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в январе выросла до 59.0 против 58.5 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 59.3.

Другие новости

вчера
19:58
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного центра "Долина Менделеева"
вчера
19:11
Нефть продолжает дешеветь в пределах 5% вечером
вчера
19:01
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 11 руб
вчера
18:49
Суд отменил кредит москвичке, который на нее оформили дистанционно мошенники по смс
вчера
18:10
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в январе умеренно выросла
вчера
18:09
Индекс ISM Manufacturing США в январе вышел в область расширения
вчера
18:00
Продажи новых транспортных средств в России в январе сократились на 11% - Минпромторг РФ
вчера
17:58
Амурская область готова апробировать китайскую платёжную систему "China Unipay"
вчера
17:50
Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.