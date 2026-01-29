Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 38 тыс.

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 января, составило 209 тыс., сократившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 206 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс., пересмотрено с 200 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 206.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 января, уменьшилось на 38 тыс. и составило 1.827 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.865 млн, пересмотрен с 1.849 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.868 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 января, сократилось на 69.9 тыс. и составило 2.266 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.273 млн.