Курс доллара 76.0251   Курс евро 90.9751  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2026 г. Заявление ФРС США о сохранении ключевой став...
вчера 09:50

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной на уровне 3.50-3.75% (ПОВТОР)

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 28 января 2026 года.

Доступные индикаторы указывают, что экономическая активность расширялась устойчивыми темпами. Рост числа рабочих мест остался низким, уровень безработицы продемонстрировал некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается повышенной. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет и в свете изменения баланса рисков решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Бет Хаммак; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; и Анна Полсон. Против решения Комитета проголосовали Стивен Миран и Кристофер Уоллер, которые предпочли бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта.

Другие новости

вчера
11:07
Калужский завод АГР вернулся к работе в обычном режиме после пожара
вчера
10:45
Предприятиям легпрома РФ нужны кредиты без залога и помощь в продвижении бренда - Школкина
вчера
10:24
БЕЛЫЙ ДОМ И СЕНАТ БЛИЗКИ К СОГЛАШЕНИЮ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ НОВОГО ШАТДАУНА В США, СТОРОНЫ СОГЛАСОВЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ - CNN
вчера
10:05
Производство автомобилей в Британии в 2025 г упало на 15,5%, до 765 тыс машин - SMMT
вчера
09:50
Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной на уровне 3.50-3.75% (ПОВТОР)
вчера
09:37
ФАС РФ выявила картельный сговор продавцов строительных профлистов
вчера
09:25
Владелец бренда PayQR в суде разрешил Т-Банку оформить бренды "T PayQR"
вчера
08:00
Роскачество продолжит сертифицировать товары халяль для Персидского залива
вчера
07:01
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ УТРЕННЕЙ СЕССИИ СНИЖАЕТСЯ НА 0,07% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.