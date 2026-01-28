Курс доллара 76.0251   Курс евро 90.9751  
28.01.2026 18:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 2.3 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 0.5 млн баррелей

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 23 января, сократился на 2.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр., составив 415 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 219 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.3 млн барр. и составили 24.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.696 млн барр. в сутки против 13.732 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 января, снизились на 0.247 млн барр., запасы бензина сократились на 0.42 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.92 млн барр.

