Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.25 млн баррелей

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 января, снизились на 0.247 млн барр., запасы бензина сократились на 0.42 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.92 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились 1.4 млн барр.