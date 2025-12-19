Банк России понизил ключевую ставку до 16% c нейтральным сигналом о будущих решениях

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 декабря, принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) с 16.50 до 16.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки на 50 или 100 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия возросшими инфляционными ожиданиями и высокой кредитной активностью на фоне продолжающегося возвращения экономики к траектории сбалансированного роста.

Банк России предупредил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ), которая необходима для возвращения инфляции к 4.0-5.0% в 2026 году, устойчивой инфляции – к целевому уровню 4.0% во втором полугодии 2026 года и нахождению инфляции на цели в 2027 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По данным ЦБ, в октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 4.6% в пересчете на год против 6.6% в среднем в III квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции существенно не изменился и в среднем составил 4.3% против 4.1% в предыдущем квартале. Устойчивые показатели инфляции в пересчете на год в ноябре преимущественно снизились. При этом в среднем за последние месяцы большинство из них оставались выше 4%. Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5.8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

Регулятор отметил неоднородность ценовой динамики по компонентам потребительской корзины. В последние месяцы на динамику текущих темпов роста цен значимо влияли волатильные позиции, включая моторное топливо и плодоовощную продукцию. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. По оценке Банка России, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится благодаря сохранению жестких ДКУ.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Исходя из объявленных параметров бюджетной политики, Банк России полагает, что на среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики (ДКП).

ЦБ сообщил о некотором смягчении денежно-кредитных условий в экономике, но отметил, что неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ снизились. При этом высокая склонность домохозяйств к сбережению сохраняется.

Кредитные ставки снизились незначительно и практически завершили подстройку к уже реализованному смягчению ДКП. Рост портфеля розничных кредитов в целом умеренный, рост корпоративного кредитования во второй половине года ускорился.

Регулятор также сообщил, что рост общей экономической активности продолжается умеренными темпами, но динамика неоднородна по отраслям. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

29 декабря Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров - 13:30 по московскому времени.