Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.3 млн баррелей

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 декабря, снизились на 9.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.8 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.51 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.