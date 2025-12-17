Курс доллара 80.0301   Курс евро 94.2524  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
17.12.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.3 млн баррелей

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 декабря, снизились на 9.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.8 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.51 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

Другие новости

17.12.2025
18:12
США ДО 18 ИЮНЯ 2026 Г РАЗРЕШИЛИ ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ С РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ, ЦБ И НКЦ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСКОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ - МИНФИН
17.12.2025
17:58
"М.Видео" судится с владельцем бренда "Белая пятница"
17.12.2025
17:46
Импорт СПГ в мире в ноябре вырос на 14%, это самый большой прирост с январе 2022 г – ФСЭГ
17.12.2025
17:34
Импорт газа по трубам в мире в январе–ноябре вырос на 1%, до 560 млрд кубометров – ФСЭГ
17.12.2025
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.3 млн баррелей
17.12.2025
17:13
Половина турпоездок по РФ приходится на Москву, Кубань и Санкт-Петербург - РСТ
17.12.2025
16:59
Минфин РФ разместил ОФЗ 26251 на 82,3 млрд руб при спросе в 133 млрд руб
17.12.2025
16:40
Около 14 млн россиян посетят с туристическими целями заграницу в 2025 г - РСТ
17.12.2025
16:12
РФ в 2025 г произведет 13,5 тыс тонн красной икры, ее и на Масленицу хватит - Рыбный союз
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.