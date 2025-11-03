Курс доллара 80.8861   Курс евро 93.3848  
вчера 18:14

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в октябре снизилась

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в октябре снизилась до 58.0 против 61.9 месяцем ранее.

Тем не менее, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 62.4.

