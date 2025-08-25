Продажи новых домов в США в июле сократились на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 652 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 656 тыс. в июне (пересмотрено с 627 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 635 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2024 года продажи новых домов уменьшились на 8.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 56 тыс. новых домов против 57 тыс. в июне и 57 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов). Кроме того, было продано 7 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 7 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 1 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 2 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 403.8 тыс. долларов против 407.2 тыс. в июне и 423.2 тыс. в мае. В июле 2024 года медианная цена проданного дома составляла 429.0 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 487.3 тыс. долларов против 505.3 тыс. в июне и 512.3 тыс. в мае. В июле 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 513.2 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 499 тыс. единиц против 502 тыс. в июне и 503 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.2 месяца против 9.2 в июне и 9.6 в мае.