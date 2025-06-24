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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Платёжный баланс США;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:35 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

18:40 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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