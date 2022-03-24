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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2022 г.Индексы PMI в Великобритании в марте изменились...
сегодня 12:34

Индексы PMI в Великобритании в марте изменились разнонаправленно

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в марте составил 55.5 по сравнению с 58.0 в феврале (пересмотрено с 57.3).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.0.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в марте увеличился до 61.0 против 60.5 месяцем ранее (пересмотрено с 60.8).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 58.0.

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