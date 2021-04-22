Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 3.7% (расширенное сообщение)

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.01 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали мартовские продажи на уровне 6.18 млн домов.

Значение февраля пересмотрено до 6.24 млн с 6.22 млн домов.

По сравнению с мартом 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 12.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 329.1 тыс. долл, повысившись на 17.2% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта, составили 1.07 млн доступных покупателям домов, повысившись на 3.9% по сравнению с февралём, но снизившись на 28.2% по сравнению с мартом 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.0 в феврале и 3.3 в марте 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в марте в среднем составил 18 дней (исторический минимум) в сравнении с 20 в феврале и 29 годом ранее. При этом 83% проданных в марте 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.