Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 1.0%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.