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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за февраль;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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