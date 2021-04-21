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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2021 г.Телекоммуникационная компания Verizon сообщила ...
вчера 15:59

Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли и выручки

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о снижении чистой прибыли по результатам за I квартал 2021 года 1.31 долл на акцию по сравнению с 1.26 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка Verizon увеличилась до 32.9 млрд долл с 31.6 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.29 долл на акцию и доходы в размере 32.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 0.4%.

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