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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2021 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в м...
сегодня 10:05

Индекс потребительских цен в Великобритании в марте вырос на 0.7%

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в марте вырос на 0.7% в годовом выражении после роста на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в марте в годовом выражении вырос на 1.1% после повышения на 0.9% в феврале.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

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