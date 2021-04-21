Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе увеличился на 1.3% и на выходе на 0.5%

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в марте увеличился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.9% в феврале (пересмотрено с 0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в марте увеличился на 0.5% после роста на 0.7% в феврале (пересмотрено с 0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.