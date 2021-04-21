Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за март;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за март;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
13:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.