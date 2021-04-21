Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за март;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за март;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

13:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.