Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала 2021 г. до 3.27 млрд долл или 1.26 долл на акцию в сравнении с 1.12 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились на 5% до 18.11 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.19 долл на акцию и доходы 17.97 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 0.8%.