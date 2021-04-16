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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:42

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте увеличилось на 2.7%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в марте увеличилось на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1766 тыс. в годовом выражении против 1720 тыс. в феврале (пересмотрено с 1682 тыс.)

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1750 тыс.

По сравнению с мартом 2020 года число выданных разрешений выросло на 30.2%.

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