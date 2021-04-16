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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2021 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в м...
сегодня 12:08

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в марте увеличился на 1.3% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 0.9% в годовом исчислении

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в марте в годовом исчислении увеличился на 1.3% по сравнению с ростом на 0.9% в феврале.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в марте в годовом исчислении вырос на 0.9% по сравнению с ростом на 1.1% в феврале.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

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