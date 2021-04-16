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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Нефтепромбанка"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Нефтепромбанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 20 апреля 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент Банк "ВТБ" (ПАО).

Банк "ВТБ" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО "Нефтепромбанк" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Нефтепромбанк" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 19 апреля 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 19 апреля 2021 года в "Российской газете".

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