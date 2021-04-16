Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 апреля

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за март;

05:00 мск: ВВП Китая за I квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за февраль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за март;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за февраль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за март;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за март;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.