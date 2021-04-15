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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:13

Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.5%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.4% в январе (пересмотрено с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 1.9% с учетом сезонных колебаний после повышения на 4.5% в январе (пересмотрено с +4.7%).

Соотношение запасов к продажам в феврале составило 1.30 в сравнении с 1.27 в январе и 1.38 в феврале 2020 года.

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