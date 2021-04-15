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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Квартальная прибыль и доход PepsiCo увеличились
сегодня 15:52

Квартальная прибыль и доход PepsiCo увеличились

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков PepsiCo сообщил о росте прибыли по итогам I финансового квартала текущего года до 1.71 млрд долл или 1.24 долл на акцию по сравнению с 1.43 млрд долл или 0.96 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 1.21 долл на акцию.

Выручка повысилась до 14.82 млрд долл в сравнении с 13.88 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль PepsiCo на уровне 1.12 долл на акцию и доходы в размере 14.55 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции PepsiCo подорожали на 0.6%.

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