Квартальная прибыль и доход PepsiCo увеличились

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков PepsiCo сообщил о росте прибыли по итогам I финансового квартала текущего года до 1.71 млрд долл или 1.24 долл на акцию по сравнению с 1.43 млрд долл или 0.96 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 1.21 долл на акцию.

Выручка повысилась до 14.82 млрд долл в сравнении с 13.88 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль PepsiCo на уровне 1.12 долл на акцию и доходы в размере 14.55 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции PepsiCo подорожали на 0.6%.