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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:50

Число повторных обращений по безработице в США составило 3.73 млн

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 апреля, сократилось на 193 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 576 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда число первичных обращений составило 256 тыс.).

Аналитики прогнозировали текущий показатель на уровне 703 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 769 тыс., пересмотрено с 744 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 47.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 683.0 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда показатель составил 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 апреля, увеличилось на 4 тыс. и составило 3.731 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 98 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.763 млн (минимум с 28 марта 2020 года, когда показатель составил 3.612 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 марта, сократилось на 1.24 млн и составило 16.93 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 8.2 млн человек.

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