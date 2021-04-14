Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, финал;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск: Розничные продажи в США за март;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;
15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за март;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за март;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за март;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.