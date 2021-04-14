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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за март, финал;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в США за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за март;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за март;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за февраль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.

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