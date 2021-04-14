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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.9 млн барр.

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократился на 5.9 млн барр. и составил 492.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.3 млн барр. и составили 234.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.1 млн барр. и составили 143.5 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.1 млн барр. и составили 636.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.4 млн барр. и составили 46.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.61 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.57 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.01 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.92 млн барр.

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