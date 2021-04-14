Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки по результатам за I квартал

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за I квартал 2021 года до 4.742 млрд долл или 1.05 долл на акцию по сравнению с 653 млн долл или 0.01 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка увеличились до 18.063 млрд долл по сравнению с 17.717 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 0.71 долл на акцию и доходы на уровне 17.518 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 0.8%.