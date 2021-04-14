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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2021 г.Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sac...
сегодня 15:14

Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs рекордно выросли

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам I квартала текущего года до 6.71 млрд долл или 18.6 долл на акцию по сравнению с 1.12 млрд долл или 3.11 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка выросла вдвое и составила 17.7 млрд долл по сравнению с 8.74 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 10.22 долл на акцию и выручку в размере 12.56 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 1.7%.

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