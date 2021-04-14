Квартальная прибыль банка JP Morgan выросла и оказалась выше прогнозов аналитиков

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

JPMorgan Chase, второй по величине активов банк США, сообщил о повышении прибыли в I квартале до 14.3 млрд долл или до 4.5 долл на акцию против 2.87 млрд долл или 0.78 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.31 долл на акцию.

Выручка банка за отчётный период увеличилась на 14% до 33.1 млрд долл по сравнению со значением годом ранее.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet Research, прогнозировали в среднем прибыль банка на уровне 3.09 долл при выручке в объёме 30.5 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании упали на 1.1%.