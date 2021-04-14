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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 апреля

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Цены на импорт в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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