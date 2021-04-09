Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в январе (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.5%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в феврале сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4.4% в январе (пересмотрено с +4.9%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.27 в сравнении с 1.25 месяцем ранее и 1.32 в феврале 2020 года.