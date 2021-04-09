Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.5%.

По сравнению с мартом 2020 года индекс PPI вырос на 4.2% против прогноза о повышении на 3.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.2%.

По сравнению с мартом 2020 года индекс PPI core вырос на 3.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.7%.