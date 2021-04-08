Курс доллара 77.7730   Курс евро 92.3321  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за февраль;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за март;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за март;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

Другие новости

сегодня
10:21
ЛАВРОВ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦПОСЛАННИКА США ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2": ВИДИМО, БУДЕТ ЕЗДИТЬ И ВСЕМ ГРОЗИТЬ, ТАКАЯ ВОТ ДИПЛОМАТИЯ
сегодня
10:10
Дефицит торгового баланса Франции в феврале составил 5.2 млрд
сегодня
10:01
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,45% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
10:00
Объём промышленных заказов в Германии в феврале увеличился на 1.2%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 апреля
сегодня
07:53
Цены на нефть снижаются на новостях о коронавирусе в Азии
сегодня
07:00
Стали известны примеры вопросов для тестирования частных инвесторов в РФ
сегодня
04:07
Пожар произошел на НПЗ на Сахалине, пострадал рабочий
вчера
23:20
Биржи США незначительно колебались в четверг на заявлениях Байдена
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»