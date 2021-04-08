Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за февраль;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за март;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;
09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за март;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.