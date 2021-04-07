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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 2 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков IHS Markit, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр., запасы бензина выросли на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.62 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.55 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.81 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.084 млн барр.

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