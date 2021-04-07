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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 апреля

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, финал;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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