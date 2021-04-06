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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за март;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль;

N/A мск:Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Уровень безработицы в Италии за январь.

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