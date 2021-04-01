Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.8 млн

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 марта, выросло на 61 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 719 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 678 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 658 тыс., пересмотрено с 684 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 10.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 719 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда показатель составлял 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 марта, сократилось на 46 тыс. и составило 3.794 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 147.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.98 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 марта, сократилось на 1.518 млн и составило 18.21 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.103 млн человек.