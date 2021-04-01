Число объявленных корпоративных увольнений в США в марте сократилось на 86% в годовом исчислении

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в марте сократилось на 86.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 30.6 тыс.

В феврале число объявленных корпоративных увольнений составило 34.53 тыс., уменьшившись на 39.1% по сравнению с февралём 2020 года.

В целом в I квартале текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 144.7 тыс., что оказалось на 58% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.