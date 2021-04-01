Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за январь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;

11:00 мск: Проект годового госбюджета Австралии;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, финал;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за февраль;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за февраль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск: Проект годового госбюджета Канады;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.