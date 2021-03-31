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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:40

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.9 млн барр.

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 26 марта, сократился на 0.9 млн барр. и составил 501.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики IHS Markit прогнозировали повышение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 230.5 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 2.5 млн барр. и составили 144.1 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.8 млн барр. и составили 47.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3.91 млн барр., запасы бензина снизились на 6.01 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.9 млн барр.

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