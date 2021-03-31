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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:05

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале снизился на 10.6%

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в феврале снизился на 10.6% по сравнению с январским значением, достигнув 110.3.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 3.1%.

По сравнению с февралём 2020 года индекс снизился на 0.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в феврале, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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