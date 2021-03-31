Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 марта

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за март;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за февраль;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за март;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за февраль;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за февраль;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за февраль;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;

15:30 мск: ВВП Канады за январь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.