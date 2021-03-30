Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март.