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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март.

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